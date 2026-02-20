Омичка посмотрела фильм и решила повторить удар ножом на сестре

Омичка посмотрела фильм, где демонстрировался эффектный удар ножом, и решила повторить его на сестре. Теперь 53-летняя женщина имеет судимость по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». О приговоре суда сообщила областная прокуратура.
Как сообщили в ведомстве, преступление, совершенное под воздействием киноискусства и алкоголя, произошло в октябре прошлого года. Кино сводные сестры смотрели вместе. На нож пострадавшая женщина, можно сказать, напросилась сама. Она спросила женщину, сможет ли она так же, как в фильме, ударить ножом человека.
Подсудимая зря разбрасываться словами не стала — молча взяла со стола нож и ударила им в сестринский живот, причинив той тяжкий вред здоровью.
Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью. Суд приговорил ее к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Омская прокуратура фиксирует значительное снижение в регионе преступности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пожилая омичка добровольно отдала мошенникам золотые монеты стоимостью 3 млн рублей.