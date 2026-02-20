Мать убитого 9-летнего Паши стала фигуранткой уголовного дела

По данным следствия, женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Правоохранители полагают, что на протяжении длительного времени мать не уделяла должного внимания воспитанию и безопасности своих детей. В ходе разбирательства выяснилось, что подобное халатное отношение могло создать условия, при которых была нарушена половая неприкосновенность мальчика.