Массовая авария с участием легковушек и грузовиков произошла на ЗСД в Петербурге

На участке магистрали в Северной столице столкнулись четыре машины.

Источник: vk.com/spb_today

Утром 20 февраля на участке Западного скоростного диаметра в Петербурге произошла массовая авария. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Из-за случившегося движение на нем было парализовано.

— ДТП случилось на ЗСД у съезда на набережную реки Екатерингофки в сторону севера. Четыре машины раскиданы на всех полосах, — уточнил один из водителей.

На опубликованных кадрах видно, что участниками массовой аварии стали два большегруза и две легковушки. Одна из последних получила повреждения заднего бампера, вторая — влетела в ограждение. Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. Не исключено, что на это могла повлиять непогода или простоя невнимательность.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что c 21 февраля по 21 мая 2026 года в Приморском районе ограничат движение транспорта. Причиной тому стали запланированные работы по прокладке инженерных сетей.