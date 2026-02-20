Массовая авария с участием легковушек и грузовиков произошла на ЗСД в Петербурге

На опубликованных кадрах видно, что участниками массовой аварии стали два большегруза и две легковушки. Одна из последних получила повреждения заднего бампера, вторая — влетела в ограждение. Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. Не исключено, что на это могла повлиять непогода или простоя невнимательность.