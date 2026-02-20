Массовая авария с участием легковушек и грузовиков произошла на ЗСД в Петербурге

Утром 20 февраля на участке Западного скоростного диаметра в Петербурге произошла массовая авария. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Из-за случившегося движение на нем было парализовано.
— ДТП случилось на ЗСД у съезда на набережную реки Екатерингофки в сторону севера. Четыре машины раскиданы на всех полосах, — уточнил один из водителей.
На опубликованных кадрах видно, что участниками массовой аварии стали два большегруза и две легковушки. Одна из последних получила повреждения заднего бампера, вторая — влетела в ограждение. Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. Не исключено, что на это могла повлиять непогода или простоя невнимательность.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что c 21 февраля по 21 мая 2026 года в Приморском районе ограничат движение транспорта. Причиной тому стали запланированные работы по прокладке инженерных сетей.