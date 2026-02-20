Два подростка пропали в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 19 февраля около 8:30 утра из дома № 33А по Московскому шоссе ушел и не вернулся Алексей Великанов, 15 лет. Он был одет в темно-синюю кофту, черные сланцы, светло-серые носки и черные спортивные штаны.