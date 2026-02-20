Два подростка пропали в Нижегородской области

Правоохранительные органы разыскивают двух подростков, пропавших в Нижегородской области, сообщили в ДПСЦ «Рысь».
В Нижнем Новгороде 19 февраля около 8:30 утра из дома № 33А по Московскому шоссе ушел и не вернулся Алексей Великанов, 15 лет. Он был одет в темно-синюю кофту, черные сланцы, светло-серые носки и черные спортивные штаны.
Аналогичный случай произошел в Богородске: 17 февраля 15-летняя Любовь Алексеева покинула свое место жительства на улице Данилова и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Девочка была одета в темно-синий платок, черную куртку, черные угги и темное платье.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших подростков, просят связаться по телефонам: 8 (930) 28−38−200 или 102.
Ранее более 100 пропавших нижегородцев нашли живыми с начала января.