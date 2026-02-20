Спецотряд «Гром» задержал белорусов 19 и 56 лет по одной и той же причине

Удалось установить, что ранее судимый за надругательство над государственными символами и хулиганство 19-летний житель Могилевской области систематически публиковал в экстремистских телеграм-чатах комментарии, а также изображения, видеозаписи, которые содержали восхваление как нацистских преступников, так и их пособников.