Спецотряд «Гром» задержал белорусов 19 и 56 лет по одной и той же причине

МВД Беларуси заявило о задержании двух мужчин — вот за что.

Источник: Комсомольская правда

Спецотряд «Гром» задержал белорусов 19 и 56 лет по одной и той же причине. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.

Сотрудники 11-го управления по Могилевской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром» внутренних войск МВД задержали двоих белорусов за популяризацию, оправдание и героизацию нацизма.

Удалось установить, что ранее судимый за надругательство над государственными символами и хулиганство 19-летний житель Могилевской области систематически публиковал в экстремистских телеграм-чатах комментарии, а также изображения, видеозаписи, которые содержали восхваление как нацистских преступников, так и их пособников.

В МВД добавили, что вторым фигурантом является 56-летний житель Минска. Мужчина в одной из соцсетей публично распространял ложные исторические сведения, которые отрицают факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, данные сведения были направлены на очернение деятельности партизан.

Следователи завели уголовные дела за реабилитацию нацизма и отрицание геноцида белорусского народа.

