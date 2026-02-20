Ричмонд
На Байкале под лед провалился УАЗ с китайскими туристами, есть погибшие

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия на Байкале, где под лед провалился автомобиль УАЗ с туристической группой. Один пассажир спасен, точное число жертв устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Автомобиль УАЗ, перевозивший группу туристов, провалился в трещину возле острова Ольхон на озере Байкал. Как сообщает прокуратура Иркутской области, одного пассажира удалось спасти, а судьба остальных устанавливается. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования по уголовному делу по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а работу экстренных служб на месте ЧП координирует прокурор Ольхонского района.

По данным очевидцев и местных гидов, которые приводит «Иркутск онлайн», из-за потепления на льду образовалась трещина, в которую и угодил автомобиль.

Телеграм-канал Baza пишет, что в салоне «буханки» находились девять человек: местный водитель и восемь туристов из Китая. По предварительной информации канала, местный водитель и семь граждан КНР погибли. Машина направлялась на экскурсию к мысу Три Брата.

Сотрудники полиции, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и другие службы сейчас работают на месте происшествия.