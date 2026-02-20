На Байкале под лед провалился УАЗ с китайскими туристами, есть погибшие

Телеграм-канал Baza пишет, что в салоне «буханки» находились девять человек: местный водитель и восемь туристов из Китая. По предварительной информации канала, местный водитель и семь граждан КНР погибли. Машина направлялась на экскурсию к мысу Три Брата.