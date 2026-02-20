Ричмонд
В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал территорию школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. ВСУ целенаправленно атаковали беспилотником территорию школы в Энергодаре, где находилось 600 детей и 100 сотрудников, БПЛА сдетонировал при ударе о дерево, здание повреждено, люди не пострадали, сообщил глава города Максим Пухов.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в полдень вооруженные формирования Украины совершили целенаправленную атаку с использованием беспилотного летательного аппарата на территорию средней общеобразовательной школы № 4. В момент атаки в здании находилось порядка 600 детей и 100 сотрудников учебного заведения» , — написал Пухов в Telegram-канале.

Беспилотник врезался в дерево, расположенное во дворе школы, после чего произошла его детонация.

«В результате взрыва повреждены остекление и фасад здания. По предварительным данным, никто из учащихся и сотрудников не пострадал. В настоящее время организована эвакуация детей и персонала в безопасное место» , — написал глава администрации в своем канале.

