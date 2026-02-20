В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал территорию школы

«Сегодня в полдень вооруженные формирования Украины совершили целенаправленную атаку с использованием беспилотного летательного аппарата на территорию средней общеобразовательной школы № 4. В момент атаки в здании находилось порядка 600 детей и 100 сотрудников учебного заведения» , — написал Пухов в Telegram-канале.
Беспилотник врезался в дерево, расположенное во дворе школы, после чего произошла его детонация.
«В результате взрыва повреждены остекление и фасад здания. По предварительным данным, никто из учащихся и сотрудников не пострадал. В настоящее время организована эвакуация детей и персонала в безопасное место» , — написал глава администрации в своем канале.