Игорь Кобзев прокомментировал гибель иностранных туристов в УАЗе на Байкале

Ранее агентство сообщало, что в феврале произошло уже несколько происшествий, в которых автомобили проваливались под лед Байкала. Несмотря на то, что ледовую переправу еще официально не открыли, водители транспортных средств продолжают разъезжать по байкальскому льду, подвергая опасности себя и пассажиров. Также добавим, что в январе водитель УАЗа, перевозивший турист, наехал на расщелину, после чего перевернулся. В результате этого происшествия погибла туристка из Китая. После выяснилось, что у водителя буханки не было водительских прав, он их никогда не получал. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Кроме того, после этой трагедии начались массовые проверки водителей в Ольхонском районе.