Игорь Кобзев прокомментировал гибель иностранных туристов в УАЗе на Байкале

IrkutskMedia, 20 февраля. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал трагедию, которая произошла сегодня днем в районе мыса Хобой на Байкале. Под лед ушел УАЗ, в салоне которого были иностранные туристы.
«По информации очевидцев, один турист сумел выбраться, местонахождение остальных пассажиров и водителя устанавливаются. По предварительным данным они погибли», — сообщил глава Приангарья в своем тг-канале.
Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Сотрудники полиции и других экстренных служб, в том числе специалисты Байкальского поисково — спасательного отряда МЧС России по Иркутской области выехали на место. Прокуратура начала проверку. Её специалисты дадут оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Генеральное Консульство КНР в Иркутске уведомлено о случившемся.
Напоминаем, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен!
Ранее агентство сообщало, что в феврале произошло уже несколько происшествий, в которых автомобили проваливались под лед Байкала. Несмотря на то, что ледовую переправу еще официально не открыли, водители транспортных средств продолжают разъезжать по байкальскому льду, подвергая опасности себя и пассажиров. Также добавим, что в январе водитель УАЗа, перевозивший турист, наехал на расщелину, после чего перевернулся. В результате этого происшествия погибла туристка из Китая. После выяснилось, что у водителя буханки не было водительских прав, он их никогда не получал. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Кроме того, после этой трагедии начались массовые проверки водителей в Ольхонском районе.