Пропавших в Азовском море во время шторма рыбаков ищут с вертолета

К операции подключились более ста спасателей, осмотрено 668 квадратных километров акватории.

Источник: МЧС Крыма

Пропавших в Азовском море рыбаков уже дольше недели ищут более ста человек. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».

20 февраля к поискам подключили вертолет МЧС России. Он обследует акваторию с воздуха, где 12 февраля в шторм пропали двое мужчин.

В операции участвуют сотрудники ГИМС, спасатели специального морского отряда Главного управления МЧС, аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС», представители МВД и других служб. Всего — больше ста человек.

С начала поисков специалисты осмотрели 442 километра береговой линии и 668 квадратных километров акватории Азовского моря. Рыбаков пока не нашли.