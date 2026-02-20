В Кишиневе ликвидировали наркотический «колл-центр»: Задержаны иностранный организатор и десять операторов

За свою работу операторы получали денежное вознаграждение в размере 200 евро в неделю. Им также предоставлялся бесплатный обед, который организатор доставлял лично в целях соблюдения конспирации и неразглашения местоположения центра. Десятого февраля правоохранители провели обыски в помещении при поддержке бойцов полицейского спецназа Fulger, выявив на месте десять операторов в возрасте от 28 до 48 лет и задержав организатора схемы.