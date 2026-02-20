В Кишиневе ликвидировали наркотический «колл-центр»: Задержаны иностранный организатор и десять операторов

В Кишиневе правоохранительные органы раскрыли деятельность преступной группировки, организовавшей специализированный наркотический «колл-центр». Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований совместно с прокурорами задержали подозреваемых, которые занимались вербовкой людей для транспортировки и размещения закладок с запрещенными веществами. Преступная сеть охватывала территорию Республики Молдова, стран Европейского союза и СНГ, а следственные мероприятия по документированию незаконной деятельности продолжались два месяца.
«В течение последних четырех месяцев 42-летний иностранный гражданин арендовал в Кишиневе помещение, которое превратил в колл-центр. Подозреваемый вербовал операторов через объявления, в которых не указывался характер деятельности. По прибытии в центр их обучали координировать транспортировку наркотиков через приложение Telegram, угрожая применением насилия в случае разглашения информации» — утверждает Национальный инспекторат расследований.
За свою работу операторы получали денежное вознаграждение в размере 200 евро в неделю. Им также предоставлялся бесплатный обед, который организатор доставлял лично в целях соблюдения конспирации и неразглашения местоположения центра. Десятого февраля правоохранители провели обыски в помещении при поддержке бойцов полицейского спецназа Fulger, выявив на месте десять операторов в возрасте от 28 до 48 лет и задержав организатора схемы.
В ходе оперативных действий полицейские изъяли десятки компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов и видеорегистратор. По требованию прокуроров семеро подозреваемых помещены под домашний арест на 30 суток, еще один фигурант отправлен под предварительный арест на 20 дней. Если вина организатора будет доказана в суде, ему грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Нас готовят к самому страшному — к третьему сроку Санду на посту президента Молдовы: Что происходит.
Ей придется опять менять Конституцию под себя (далее…).
Вопрос ребром: Стоило ли детей посылать в школу в такой жуткий снегопад, который был в Молдове в эту среду — мнение «ЗА» и «ПРОТИВ».
Попытались ответить на вопрос, который вторые сутки обсуждается в обществе (далее…).
Новый перл министра инфраструктуры Боли: «Поезд Яссы — Кишинев не хуже скоростной электрички в Токио — комфорт тот же, только скорость отличается в 5 раз».
Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля сравнил поезд, курсирующий по маршруту Яссы — Кишинёв, со скоростными поездами в Токио (далее…).