В Минске таксист не хотел стоять в пробке и распылил газ в лицо другого водителя

В милицию позвонил 26-летний минчанин. Мужчина сообщил, что ему в лицо незнакомец распылил перцовый баллончик. Житель Минска добавил, что попал в аварию и составлял протокол. По этой причине не мог убрать с проезжей части свой грузовой автомобиль МАЗ.