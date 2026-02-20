В Минске таксист не хотел стоять в пробке и распылил газ в лицо другого водителя

В Минске таксист не хотел стоять в пробке и пойдет под суд. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
«Таксист не хотел стоять в пробке и распылил газ в лицо участнику ДТП. Его ждет суд», — сказано в сообщении.
В милицию позвонил 26-летний минчанин. Мужчина сообщил, что ему в лицо незнакомец распылил перцовый баллончик. Житель Минска добавил, что попал в аварию и составлял протокол. По этой причине не мог убрать с проезжей части свой грузовой автомобиль МАЗ.
«В это время мимо проезжала машина такси, водитель которой в грубой форме потребовал освободить дорогу», — привели подробности в ГУВД.
И добавили, что таксист, не добившись своего, высадил клиента в месте назначения, после чего вернулся и распылил в лицо водителю грузовика перцовый баллончик. После этого фигурант уехал.
Сотрудникам милиции по приметам удалось установить и задержать 46-летнего жителя Минского района. Заведено уголовное дело за хулиганство. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
