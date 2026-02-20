В Башкирии больше миллиона работающих мужчин

В преддверии Дня защитника Отечества Башстат подготовил статистический портрет работающих мужчин региона. По данным за 2024 год, численность мужской рабочей силы составила 1 миллион 35 тысяч 100 человек. Практически все они вовлечены в экономику республики.
Анализ показал, что мужской труд особенно востребован в добыче полезных ископаемых, строительстве, а также в сферах обеспечения электроэнергией и теплом. Средний возраст работника-мужчины — 42 года. При этом почти 16 процентов занятых моложе 30 лет, а 19 процентов — старше 55.
Образовательный уровень достаточно высок: более четверти мужчин имеют высшее образование, 60 процентов — среднее профессиональное. Среди студентов-мужчин наиболее популярны инженерные специальности, технические науки, IT, архитектура и строительство.
Что касается здоровья, то большинство мужчин оценивают его положительно. Однако доля тех, кто ведет здоровый образ жизни и регулярно занимается физкультурой, пока невелика.
