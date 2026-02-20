В Башкирии больше миллиона работающих мужчин

Анализ показал, что мужской труд особенно востребован в добыче полезных ископаемых, строительстве, а также в сферах обеспечения электроэнергией и теплом. Средний возраст работника-мужчины — 42 года. При этом почти 16 процентов занятых моложе 30 лет, а 19 процентов — старше 55.