Уазик с туристами из Китая ушел под лед на Байкале — спасся только один

Высока вероятность, что восемь человек погибли — их ищут.

Источник: IrkutskMedia.ru

УАЗ провалился на Байкале под лед. В машине находились водитель и восемь туристов из КНР. По данным региональной прокуратуры, одному человеку удалось выбраться — остальные, скорее всего, погибли.

Группа направлялась на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель вовремя не заметил трещину на льду, и Байкал проглотил «буханку». Местонахождение восьми человек ещё не установлено, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело по статьям об оказании небезопасных услуг и халатности. Генконсульство КНР в Иркутске о происшествии уже известили.

Как пишет РИА Новости, переправа, где затонул УАЗ, закрыта. Выезжать на лёд запрещено.

Это не первый подобный случай на Байкале. В конце января неподалёку от острова Ольхон в ледовую ловушку попал другой внедорожник. Тогда погибла пожилая туристка — тоже из Китая, напоминает телеграм-канал RT (18+).