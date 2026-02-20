Для обвиняемого во взятке генерала Муминджанова запросили 12 лет колонии

В рамках проходящего в Воронежском гарнизонном военном суде заседания прокурор запросил для подсудимого 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, гособвинитель потребовал лишить генерала воинского звания, государственных наград, взыскать штраф в 37,1 млн рублей и запретить занимать должности на госслужбе сроком на 9 лет.