Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для обвиняемого во взятке генерала Муминджанова запросили 12 лет колонии

На суде потребовали приговорить генерал-майора Валерия Муминджанова к 12 годам колонии и штрафу в 37,1 млн рублей. Военного обвиняют в получении крупной взятки при заключении контрактов для Минобороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Государственное обвинение потребовало приговорить к длительному сроку заключения заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова. Высокопоставленного военного обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В рамках проходящего в Воронежском гарнизонном военном суде заседания прокурор запросил для подсудимого 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, гособвинитель потребовал лишить генерала воинского звания, государственных наград, взыскать штраф в 37,1 млн рублей и запретить занимать должности на госслужбе сроком на 9 лет.

По версии следствия, коррупционная схема действовала в период с 2017 по 2023 год, когда Муминджанов возглавлял департамент ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечал за вещевое снабжение армии.

Следователи полагают, что генерал за вознаграждение способствовал заключению договоров на поставку обмундирования с «нужными» компаниями. Общая сумма госконтрактов превысила 1,5 млрд рублей, а размер взятки, полученной чиновником за содействие, составил около 20 млн рублей.