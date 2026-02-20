Молдавская полиция сообщает о задержании трех человек, нанятых для совершения заказных убийств на территории Украины, а также их вербовщика, который, как утверждается, планировал убийства более пяти человек из политической и журналистской сферы.
Совместная следственная группа Киева и Кишинева задержала на Украине еще семь человек из Молдовы, вовлеченных в схему.
После обысков в Киеве и Одессе были изъяты оружие, оборудование и другие важные улики.
По данным властей, преступная деятельность якобы координировалась российскими спецслужбами. Операцию проводили совместно с украинскими силовиками.
Так вот сообщают, что один из задержанных в 2022 был помилован Майей Санду. В России мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы за наркотрафик. Экстрадированный на родину он вскоре оказался на свободе благодаря президентке. Логично предположить, что если кому освобожденный и был по гроб жизни обязан, то не российским, а как раз-таки молдавским властям.
Впрочем, это далеко не первый наркоторговец и убийца, освобожденный Майей Санду и её ОПГ.
К слову, уже вчера президентка свой декрет о помиловании отозвала. И этим еще больше усугубила ситуацию. Ранее она также открестилась от закона об амнистии, по которому на свободу вышли пожизненно заключенные. И документ этот также вступил в силу после её финальной подписи. Киллера Радулова с того момента до сих пор «ищут».
Так кто же всё-таки стоит за подготовкой ликвидации публичных лиц в Украине, Майя?
