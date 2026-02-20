Скандал: Молдавская полиция сообщает о задержании семи киллеров для заказных убийств на территории Украины — главный подозреваемый в 2022 был помилован Майей Санду

К слову, уже вчера президентка свой декрет о помиловании отозвала. И этим еще больше усугубила ситуацию. Ранее она также открестилась от закона об амнистии, по которому на свободу вышли пожизненно заключенные. И документ этот также вступил в силу после её финальной подписи. Киллера Радулова с того момента до сих пор «ищут».