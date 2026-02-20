Ричмонд
Полковник полиции Александр Голуб назначен начальником Росгвардии по Башкирии

Экс-глава Росгвардии Марий Эл возглавил ведомство в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Управление Росгвардии по Республике Башкортостан возглавил полковник полиции Александр Голуб. До этого назначения он руководил аналогичным ведомством в Марий Эл. Нового начальника представил глава региона Радий Хабиров, который провел с ним рабочую встречу.

Хабиров подчеркнул, что у республики сложились хорошие рабочие отношения с управлением Росгвардии, и выразил намерение продолжать сотрудничество. Особое внимание, по его словам, будет уделяться помощи бойцам ведомства, участвующим в специальной военной операции: власти и дальше будут поддерживать их экипировкой и снаряжением.

Александр Голуб в свою очередь заверил, что управление продолжит выполнять поставленные задачи в тесном взаимодействии с руководством региона, правоохранительными и федеральными органами.

