Полковник полиции Александр Голуб назначен начальником Росгвардии по Башкирии

Управление Росгвардии по Республике Башкортостан возглавил полковник полиции Александр Голуб. До этого назначения он руководил аналогичным ведомством в Марий Эл. Нового начальника представил глава региона Радий Хабиров, который провел с ним рабочую встречу.
Хабиров подчеркнул, что у республики сложились хорошие рабочие отношения с управлением Росгвардии, и выразил намерение продолжать сотрудничество. Особое внимание, по его словам, будет уделяться помощи бойцам ведомства, участвующим в специальной военной операции: власти и дальше будут поддерживать их экипировкой и снаряжением.
Александр Голуб в свою очередь заверил, что управление продолжит выполнять поставленные задачи в тесном взаимодействии с руководством региона, правоохранительными и федеральными органами.
