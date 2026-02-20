Полковник полиции Александр Голуб назначен начальником Росгвардии по Башкирии

Хабиров подчеркнул, что у республики сложились хорошие рабочие отношения с управлением Росгвардии, и выразил намерение продолжать сотрудничество. Особое внимание, по его словам, будет уделяться помощи бойцам ведомства, участвующим в специальной военной операции: власти и дальше будут поддерживать их экипировкой и снаряжением.