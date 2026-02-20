В Могилеве автобус с 28 пассажирами врезался в дерево из-за состояния водителя. Подробности озвучили в УВД Могилевского облисполкома.
Согласно предварительным данным, в пятницу, 20 февраля, на Пушкинском проспекте в Могилеве 28-летнему водителю, находившемуся за рулем автобуса МАЗ, стало плохо. Из-за этого он врезался сначала в металлическое ограждение, а затем в дерево.
В милиции отметили, что в салоне транспортного средства находилось 28 человек, никто не пострадал. Водителю врачи оказали медпомощь.
