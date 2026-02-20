На Байкале, где затонул автомобиль с туристами, нашли тела семи человек

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела семи человек на месте провала машины с туристами под лед на Байкале, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области.
«Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время движения внедорожник УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.
«Спасатели провели обследование с применением подводной камеры», — отмечается в сообщении.