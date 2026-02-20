Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Байкале, где затонул автомобиль с туристами, нашли тела семи человек

На Байкале спасатели обнаружили тела 7 человек на месте провала машины под лед.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела семи человек на месте провала машины с туристами под лед на Байкале, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области.

«Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время движения внедорожник УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.

«Спасатели провели обследование с применением подводной камеры», — отмечается в сообщении.