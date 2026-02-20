В Ольхонском районе обнаружили тела семи человек, которые провалились под лед

В Ольхонском районе спасатели обнаружили тела семи человек, который провалились под лед Байкала 20 февраля 2026 года. Напомним, в 15:30 автомобиль УАЗ с иностранными туристами и одним водителем провалился под лед. Выжить удалось только двоим. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, место провала обнаружили недалеко от мыса Хобой.