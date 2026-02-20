В Ольхонском районе обнаружили тела семи человек, которые провалились под лед

В Ольхонском районе спасатели обнаружили тела семи человек, который провалились под лед Байкала 20 февраля 2026 года. Напомним, в 15:30 автомобиль УАЗ с иностранными туристами и одним водителем провалился под лед. Выжить удалось только двоим. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, место провала обнаружили недалеко от мыса Хобой.
— Во время движения УАЗ c пассажирами попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров, — уточнили в пресс-службе ведомства.
С помощью подводной камеры спасатели провели детальное обследование дна. Так, удалось обнаружить тела семи человек. Теперь предстоят водолазные работы. По факту трагедии следственный комитет Иркутской области завел уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Халатность».