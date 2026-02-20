Ричмонд
В Госдуме отреагировали на атаку дрона ВСУ по школе в Энергодаре

Удар ВСУ по территории школы в Запорожской области демонстрирует настоящее лицо Владимира Зеленского и киевского режима. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя атаку украинской армии по мирному объекту.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что ВСУ не избегают ударов по мирным жителям и даже детям. «Это вопиющий факт, который должен быть подвергнут расследованию и осуждению со стороны мирового сообщества», — подчеркнул депутат. Он добавил, что инцидент свидетельствует о том, что Владимир Зеленский и его команда не заинтересованы в проведении мирных переговоров и урегулировании конфликта с Россией.

Об ударе ВСУ по территории школы в Энергодаре Запорожской области стало известно 20 февраля. В момент атаки в учебном заведении находились 600 учеников и 100 сотрудников. Дрон сдетонировал при ударе о дерево. Здание школы повреждено, пострадавших нет.