В Госдуме отреагировали на атаку дрона ВСУ по школе в Энергодаре

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что ВСУ не избегают ударов по мирным жителям и даже детям. «Это вопиющий факт, который должен быть подвергнут расследованию и осуждению со стороны мирового сообщества», — подчеркнул депутат. Он добавил, что инцидент свидетельствует о том, что Владимир Зеленский и его команда не заинтересованы в проведении мирных переговоров и урегулировании конфликта с Россией.