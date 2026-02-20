Студент поджег полицейский УАЗ в Оренбурге по указке мошенников

Задержанный рассказал, что после уведомления о взломе «Госуслуг» под видом техподдержки на связь вышли мошенники. Вскоре подключились лжеполицейские: по видеосвязи они убедили парня подписать «документ о неразглашении». После чего он ездил в Воронеж, Нижний Новгород и Владимир, забирал у пенсионеров сбережения и переводил их организаторам схемы.