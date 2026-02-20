Студент поджег полицейский УАЗ в Оренбурге по указке мошенников

В Оренбурге задержан 19-летний учащийся воронежского вуза, который пытался уничтожить служебный автомобиль МВД. Молодой человек оказался под влиянием телефонных аферистов, которые использовали его как курьера для отъема денег у пенсионеров, а затем заставили совершить диверсию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.
Инцидент произошел в ночь на 20 февраля у здания отдела полиции № 4. Камеры наблюдения зафиксировали, как злоумышленник облил бензином служебный «УАЗ Патриот» и поджег его. Полицейские оперативно потушили возгорание и задержали поджигателя на месте.
Задержанный рассказал, что после уведомления о взломе «Госуслуг» под видом техподдержки на связь вышли мошенники. Вскоре подключились лжеполицейские: по видеосвязи они убедили парня подписать «документ о неразглашении». После чего он ездил в Воронеж, Нижний Новгород и Владимир, забирал у пенсионеров сбережения и переводил их организаторам схемы.
В Оренбурге курьер успел похитить 400 тысяч рублей у местной пенсионерки. Часть денег он отправил кураторам, остальное оставил себе. И сразу получил новое задание: купить бензин и поджечь транспорт правоохранителей.
Следственным управлением МУ МВД России «Оренбургское» возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», и теперь молодому человеку грозит длительный тюремный срок.