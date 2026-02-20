В Иркутске на улице Старокузьмихинской загорелся гостиничный комплекс

Из здания самостоятельно успели выбраться 20 человек, по предварительной информации никто не пострадал. Пламя тушили 27 специалистов с использованием семи единиц техники. Сейчас предстоит выяснить, почему гостиница загорелась и сумму причиненного ущерба. Прокуратура Свердловского района проконтролирует проверку по факту пожара в парк-отеле.