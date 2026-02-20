Ричмонд
ТАСС: водителем провалившейся под лед Байкала машины был местный житель

ИРКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Водителем автомобиля УАЗ, провалившегося с туристами под лед озера Байкал, был местный житель 1981 года рождения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: МЧС РФ

«Водитель из Малого Хужира (деревня в Ольхонском районе Иркутской области на Байкале — прим. ТАСС). Он 1981 года рождения», — сообщили в правоохранительных органах.

Водитель в молодости имел судимость по статье 161 УК РФ (грабеж).