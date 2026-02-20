Годовая инфляция в Башкирии в январе замедлилась до 6,27 процента

По данным Национального банка Башкирии, годовая инфляция в республике в январе немного снизилась и составила 6,27 процента против 6,34 процента в декабре. Однако за первый месяц года цены выросли на 1,2 процента. Экономисты связывают это с увеличением издержек производителей и повышением налогов.