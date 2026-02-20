Годовая инфляция в Башкирии в январе замедлилась до 6,27 процента

По данным Национального банка Башкирии, годовая инфляция в республике в январе немного снизилась и составила 6,27 процента против 6,34 процента в декабре. Однако за первый месяц года цены выросли на 1,2 процента. Экономисты связывают это с увеличением издержек производителей и повышением налогов.
В регионе, как и по всей стране, заметнее всего подорожали тепличные овощи. Также выросли цены на печатные издания. Каждое домохозяйство ощутило традиционную январскую индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
В то же время некоторые продукты стали доступнее. Сахар продолжил дешеветь из-за переизбытка на рынке, на это сказались отличные урожаи последних лет. Сливочное масло, которое заметно подорожало ранее, тоже начало сдавать позиции благодаря увеличению предложения. Кроме того, из-за низкого спроса и укрепления рубля подешевели зарубежные туры.
Главный экономист Нацбанка РБ Алмаз Габдуллин пояснил, что январское ускорение инфляции было ожидаемым и связано с разовыми факторами: повышением НДС, акцизов и тарифов. После того как их влияние исчерпается, инфляция снова замедлится.
