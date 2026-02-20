В Челябинске по подозрению в заказных убийствах арестованы два подполковника спецназа

Сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета провели в Челябинске спецоперацию по задержанию двух ветеранов спецназа, которых подозревают в исполнении заказных убийств предпринимателей около 20 лет назад. Об этом сообщает «Российская газета».
На момент задержания один из фигурантов продолжал нести службу, второй находился в отставке и работал в частном охранном предприятии. Следствие полагает, что два подполковника полиции, проходившие службу в подразделении специального назначения, причастны к нескольким эпизодам устранения бизнесменов.
Как пишет издание, один из самых резонансных случаев произошел в апреле 2006 года в городе Копейске. Тогда киллеры расстреляли предпринимателя прямо на выходе из его подъезда, а на месте преступления криминалисты обнаружили 29 гильз и АКМ.
Накануне по местам жительства подозреваемых прошли обыски. Силовики проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям, а также устанавливают возможные коррупционные связи внутри правоохранительной системы.
Центральный районный суд Челябинска уже удовлетворил ходатайство следствия, и оба подполковника отправлены в СИЗО сроком на два месяца.