В Челябинске по подозрению в заказных убийствах арестованы два подполковника спецназа

В Челябинске арестованы действующий и отставной подполковники полиции. Силовиков подозревают в причастности к громким заказным убийствам предпринимателей, совершенным около 20 лет назад.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета провели в Челябинске спецоперацию по задержанию двух ветеранов спецназа, которых подозревают в исполнении заказных убийств предпринимателей около 20 лет назад. Об этом сообщает «Российская газета».

На момент задержания один из фигурантов продолжал нести службу, второй находился в отставке и работал в частном охранном предприятии. Следствие полагает, что два подполковника полиции, проходившие службу в подразделении специального назначения, причастны к нескольким эпизодам устранения бизнесменов.

Как пишет издание, один из самых резонансных случаев произошел в апреле 2006 года в городе Копейске. Тогда киллеры расстреляли предпринимателя прямо на выходе из его подъезда, а на месте преступления криминалисты обнаружили 29 гильз и АКМ.

Накануне по местам жительства подозреваемых прошли обыски. Силовики проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям, а также устанавливают возможные коррупционные связи внутри правоохранительной системы.

Центральный районный суд Челябинска уже удовлетворил ходатайство следствия, и оба подполковника отправлены в СИЗО сроком на два месяца.