В Челябинске по подозрению в заказных убийствах арестованы два подполковника спецназа

Как пишет издание, один из самых резонансных случаев произошел в апреле 2006 года в городе Копейске. Тогда киллеры расстреляли предпринимателя прямо на выходе из его подъезда, а на месте преступления криминалисты обнаружили 29 гильз и АКМ.