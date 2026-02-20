Волгоградка потеряла почти 4 миллиона, пытаясь спасти сбережения от мошенников

В Волгограде произошел очередной случай крупного мошенничества: 60-летняя жительница города лишилась почти 3,8 миллиона рублей, поверив телефонным аферистам. С 12 по 17 февраля ей регулярно звонили в мессенджерах неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, финансовых организаций и даже портала Госуслуг, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону. Они убеждали женщину, что ее сбережения находятся под угрозой, и чтобы их спасти, необходимо срочно перевести все на «безопасный счет».
Доверчивая волгоградка поверила этим убеждениям. Она отправилась в банк, сняла все свои накопления и в несколько приемов, совершив 21 транзакцию, перевела деньги на счета, которые ей продиктовали мошенники. В итоге женщина потеряла около 3 миллионов 800 тысяч рублей.
Но на этом злоумышленники не остановились. Они продолжили давить на потерпевшую, настаивая на продаже ее квартиры. Мошенники объясняли, что некие злоумышленники якобы уже пытаются совершить незаконную сделку с ее жильем, и чтобы их опередить, нужно срочно продать недвижимость, а вырученные деньги также перевести на «безопасные счета». Только тут женщина заподозрила неладное. Ей показались эти доводы подозрительными, и она наконец обратилась в полицию.
Сейчас сотрудники полиции активно проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить личности и задержать злоумышленников.