Жители Башкирии смогут увидеть «кровавую луну» в ночь на 3 марта

Единственное полное лунное затмение 2026 года произойдет в марте.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 3 марта жители Башкирии станут свидетелями редкого астрономического события — полного лунного затмения. В этот момент Луна приобретет красноватый оттенок, за что явление называют «кровавой луной». Такой эффект возникает из-за того, что солнечные лучи, проходя через земную атмосферу, рассеиваются и достигают спутника преимущественно в красном спектре.

Затмение продлится около 58 минут. Это будет единственное полное лунное затмение в 2026 году. Следующий раз увидеть «кровавую» луну можно будет только в 2028 году.

