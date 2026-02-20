Жители Башкирии смогут увидеть «кровавую луну» в ночь на 3 марта

В ночь на 3 марта жители Башкирии станут свидетелями редкого астрономического события — полного лунного затмения. В этот момент Луна приобретет красноватый оттенок, за что явление называют «кровавой луной». Такой эффект возникает из-за того, что солнечные лучи, проходя через земную атмосферу, рассеиваются и достигают спутника преимущественно в красном спектре.