Экс-главу Корпорации развития Курской области осудили на девять лет

«Лукина Владимира Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей со взысканием в доход федерального бюджета, с ограничением свободы сроком на один год», — сказал судья.