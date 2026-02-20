Ричмонд
Экс-главу Корпорации развития Курской области осудили на девять лет

КУРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина к девяти годам лишения свободы по делу о хищении средств при строительстве фортификаций на границе с Украиной, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Лукина Владимира Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей со взысканием в доход федерального бюджета, с ограничением свободы сроком на один год», — сказал судья.

Лукина лишили государственной награды.

«Лукина лишить государственной награды, выданной на основании указа президента РФ от 11 декабря 2023 года, в виде медали ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени», — сказал судья.

Остальные фигуранты дела

Суд также осудил экс-замглавы Курской корпорации развития Игоря Грабина. Ему назначили восемь лет лишения свободы.

«Грабина Игоря Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей, со взысканием в доход федерального бюджета, с ограничением свободы сроком на один год», — сказал судья.

Экс-замглавы Курской корпорации развития Дмитрия Спиридонова приговорили к семи годам колонии и штрафу в размере 600 тыс. рублей с ограничением свободы сроком на один год.

Директора курской компании «КТК сервис» Андрея Воловикова осудили на 8,5 года колонии, также ему назначили штраф в размере 800 тыс. рублей с ограничением свободы сроком на год.

Защита бывших руководителей курской корпорации развития намерена обжаловать приговор.