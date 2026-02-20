Водитель легковушки пострадал в ДТП на Западной хорде в Ростове

29-летний водитель легковой машины пострадал в ДТП на Западной хорде в Ростове-на-Дону. Об этом 20 февраля сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла в 8:20 утра. Предварительно, владелец автомобиля «ВАЗ 210930» двигался от 1-го Машиностроительного переулка в строну Доватора и в какой-то момент не выдержал безопасную дистанцию с ехавшей впереди фурой.
Детали и причины дорожного происшествия выясняют полицейские. Водителей просят быть осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистаницей. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.