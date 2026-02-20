Водитель легковушки пострадал в ДТП на Западной хорде в Ростове

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в 8:20 утра. Предварительно, владелец автомобиля «ВАЗ 210930» двигался от 1-го Машиностроительного переулка в строну Доватора и в какой-то момент не выдержал безопасную дистанцию с ехавшей впереди фурой.