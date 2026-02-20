В Уфе зафиксировали превышение сероводорода и изопропилбензола

В Башгидрометцентре сообщили, что 19 февраля в Уфе наблюдался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Пробы отбирали в разных точках города.
Днем в 13:00 на улице Ульяновых, 57 зафиксировали превышение сероводорода, его концентрация оказалась выше допустимой нормы в 2,6 раза. Вечером в 19:00 на этом же адресе снова зафиксировали выбросы: сероводород превысил норму в 2,5 раза, а уровень изопропилбензола — в 2,4 раза.
Других превышений по загрязняющим веществам в городе не обнаружили.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.