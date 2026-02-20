Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе зафиксировали превышение сероводорода и изопропилбензола

19 февраля уровень загрязнения воздуха в городе был повышенным.

Источник: Комсомольская правда

В Башгидрометцентре сообщили, что 19 февраля в Уфе наблюдался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Пробы отбирали в разных точках города.

Днем в 13:00 на улице Ульяновых, 57 зафиксировали превышение сероводорода, его концентрация оказалась выше допустимой нормы в 2,6 раза. Вечером в 19:00 на этом же адресе снова зафиксировали выбросы: сероводород превысил норму в 2,5 раза, а уровень изопропилбензола — в 2,4 раза.

Других превышений по загрязняющим веществам в городе не обнаружили.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.