В Уфе зафиксировали превышение сероводорода и изопропилбензола

Днем в 13:00 на улице Ульяновых, 57 зафиксировали превышение сероводорода, его концентрация оказалась выше допустимой нормы в 2,6 раза. Вечером в 19:00 на этом же адресе снова зафиксировали выбросы: сероводород превысил норму в 2,5 раза, а уровень изопропилбензола — в 2,4 раза.