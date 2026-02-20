В Молдове и Украине пресечена попытка серии заказных убийств

Остальные задержанные в Молдове — двое сожителей и еще один молодой человек. Всего установлены десять человек, участвовавших в подготовке преступлений на территории Украины, в возрасте от 19 до 43 лет, все уроженцы Молдовы. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности за хулиганство и правонарушения, связанные с управлением автомобилем.