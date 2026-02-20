В Молдове и Украине пресечена попытка серии заказных убийств

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Трое человек задержаны в Молдове подозреваемых в подготовке серии убийств публичных лиц на Украине, заявили в Генинспекторате полиции Молдовы.
По данным ведомства, задержан также и предполагаемый вербовщик исполнителей пяти заказных убийств.
«Для расследования дела правоохранительные органы Кишинева и Киева создали совместную следственную группу. В результате координации действий украинские власти задержали еще семерых граждан Молдовы, входивших в предполагаемую преступную схему. Задержания прошли в Киеве и Одессе, где в ходе обысков были изъяты оружие, оборудование, средства связи и другие вещественные доказательства», — говорится в сообщении полиции Молдовы.
Согласно материалам уголовного дела, которое ведет Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, предполагаемыми целями могли стать известный журналист, один из руководителей стратегического государственного предприятия, а также действующие военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Вознаграждение за исполнение убийств, как утверждает следствие, планировалось переводить на электронные кошельки, чтобы избежать раскрытия участников схемы.
По версии правоохранителей, подготовка к преступлениям началась в декабре 2025 года. На первом этапе подозреваемый убедил двух граждан Молдовы отправиться в Киев для разведки. Там они действовали под прикрытием курьеров службы доставки еды, однако фактически собирали информацию о предполагаемых жертвах.
На втором этапе, также в декабре 2025 года, подозреваемый, по данным следствия, получил указание найти лиц, способных обращаться с оружием. В результате были завербованы 11 человек, которым отводилась роль исполнителей на территории Украины.
«Позднее участники группы приобрели оружие и боеприпасы, изучили маршруты передвижения предполагаемых жертв и распределили роли — от непосредственного расстрела до подрыва автомобиля. Однако реализовать план они не успели: задержания прошли как в Молдове, так и на Украине», — говорится в пресс-релизе полиции.
По данным следствия, основной подозреваемый — 30-летний житель Кишинева, ранее судимый в России за незаконный оборот наркотиков. Позже он был переведен для отбывания наказания в Молдову и был помилован в 2022 году специальным указом Майи Санду.
Остальные задержанные в Молдове — двое сожителей и еще один молодой человек. Всего установлены десять человек, участвовавших в подготовке преступлений на территории Украины, в возрасте от 19 до 43 лет, все уроженцы Молдовы. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности за хулиганство и правонарушения, связанные с управлением автомобилем.
Прокуроры предъявили четырем задержанным в Молдове обвинения и ходатайствуют об их аресте сроком на 30 суток.