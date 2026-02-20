Контракт на 169,8 млн рублей и возможный ущерб: в Калининградской области задержали руководство «Балтберегозащиты»

Как полагают следователи, подрядчик использовал материалы, не соответствующие проекту, а работы выполнил не в полном объёме. Руководитель учреждения и начальник профильного отдела, зная о нарушениях, подписали акты приёмки. В результате подрядчику перечислили деньги за работу. По предварительным данным, региональному министерству строительства и ЖКХ причинён материальный ущерб. Его точный размер устанавливается.