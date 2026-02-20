Более 1350 человек эвакуировали из школы в Минске. Что случилось?

После того, как через систему «Молния» спасателям поступил сигнал о возгорании, те сразу выехали на место. Тем временем в школе сработала система речевого оповещения. До приезда МЧС администрация сама организовала эвакуацию и вывела всех из здания.
После осмотра спасатели установили, что загорелась сушилка в санузле на втором этаже. Ее потушили до прибытия пожарных. Никто не пострадал, причина ЧП устанавливается.
«Сегодня в школе была внештатная ситуация (возгорание сушилки для рук и задымление в туалете). Безопасность учащихся — ежедневная забота руководства и коллектива школы, поэтому была проведена эвакуация детей и вызов службы МЧС. Все сделали в соответствии с законодательством и согласно ситуации. В настоящее время образовательный процесс продолжается, учащиеся вернулись в школу», — написала в одном из родительских чатов директор школы.