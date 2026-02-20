Более 1350 человек эвакуировали из школы в Минске. Что случилось?

«Сегодня в школе была внештатная ситуация (возгорание сушилки для рук и задымление в туалете). Безопасность учащихся — ежедневная забота руководства и коллектива школы, поэтому была проведена эвакуация детей и вызов службы МЧС. Все сделали в соответствии с законодательством и согласно ситуации. В настоящее время образовательный процесс продолжается, учащиеся вернулись в школу», — написала в одном из родительских чатов директор школы.