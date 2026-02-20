Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина смерти студента искусствоведа УрФУ

Студент УрФУ скончался из-за проблем с сердцем.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге накануне скончался учащийся второго курса Уральского федерального университета. Тело молодого студента нашли в комнате одного из общежитий в Новокольцовском районе.

В пресс-службе вуза «КП-Екатеринбург» объяснили, что стало причиной гибели свердловчанина.

— Согласно заключению медиков, смерть молодого человека наступила в результате заболевания сердечно-сосудистой системы. Версия о добровольном уходе из жизни, ранее заявленная в СМИ и различных пабликах, не соответствует действительности, — сказано в сообщении. — Мы скорбим о случившейся трагедии и ещё раз выражаем соболезнования семье нашего студента.

Уральский гуманитарный институт УрФУ оказал семье молодого человека необходимую помощь.