Названа причина смерти студента искусствоведа УрФУ

В Екатеринбурге накануне скончался учащийся второго курса Уральского федерального университета. Тело молодого студента нашли в комнате одного из общежитий в Новокольцовском районе.
В пресс-службе вуза «КП-Екатеринбург» объяснили, что стало причиной гибели свердловчанина.
— Согласно заключению медиков, смерть молодого человека наступила в результате заболевания сердечно-сосудистой системы. Версия о добровольном уходе из жизни, ранее заявленная в СМИ и различных пабликах, не соответствует действительности, — сказано в сообщении. — Мы скорбим о случившейся трагедии и ещё раз выражаем соболезнования семье нашего студента.
Уральский гуманитарный институт УрФУ оказал семье молодого человека необходимую помощь.