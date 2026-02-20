Ричмонд
Огонь охватил грузовик в центре Астаны

На левом берегу столицы вспыхнула «Газель». Пожар тушили пеной, обошлось без пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Источник: скриншот видео ДЧС Астаны

Как рассказали в ДЧС города, спасатели оперативно ликвидировали пожар в автомобиле.

«Сегодня, 20 февраля, в Астане в районе Есиль на проспекте Аль-Фараби произошло возгорание грузового автомобиля. Пожарным пришлось использовать воздушно-механическую пену, огонь был оперативно ликвидирован», — говорится в telegram-канале 112KZ.

Благодаря скоординированным действиям пострадавших удалось избежать. Причина возгорания устанавливается.

В МЧС напомнили казахстанцам о строгом соблюдении правил пожарной безопасности в автотранспорте.

Минувшей ночью пожар вспыхнул в столице на складе в Есике. По прибытии пожарные установили горение кровельного битума в потолочном перекрытии склада.