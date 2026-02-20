Огонь охватил грузовик в центре Астаны

«Сегодня, 20 февраля, в Астане в районе Есиль на проспекте Аль-Фараби произошло возгорание грузового автомобиля. Пожарным пришлось использовать воздушно-механическую пену, огонь был оперативно ликвидирован», — говорится в telegram-канале 112KZ.