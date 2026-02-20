Установлены личности провалившихся под лед на Байкале туристов

ИРКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Личности пяти человек, в том числе и выжившего туриста, которые находились в автомобиле, провалившемся под лед на Байкале, установлены. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.