Установлены личности провалившихся под лед на Байкале туристов

ИРКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Личности пяти человек, в том числе и выжившего туриста, которые находились в автомобиле, провалившемся под лед на Байкале, установлены. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

«На данный момент установлены личности пяти человек: водитель — 44-летний местный житель и четыре туриста, в том числе один выживший. Пострадавший находится на базе отдыха, в ближайшее время его допросят следователи», — сообщили в ведомстве.