Установлены личности провалившихся под лед на Байкале туристов
ИРКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Личности пяти человек, в том числе и выжившего туриста, которые находились в автомобиле, провалившемся под лед на Байкале, установлены. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.