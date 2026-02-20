Краснокнижные сайгаки стали жертвами браконьеров в Волгоградской области

В Ленинском районе полицейские пресекли деятельность группы браконьеров, охотящихся на редких животных. Подробностями делятся в региональном главке МВД.
Поводом для расследования стала остановка автомобиля «Лада Гранта» сотрудниками Госавтоинспекции — в багажнике 28-летнего водителя обнаружили тушу сайгака. Молодой человек пояснил, что мясо ему безвозмездно отдала родственница, проживающая на животноводческой точке в одном из сёл.
Оперативники вышли на след организаторов незаконной охоты — двоих мужчин 42 и 45 лет. При осмотре места происшествия в степи недалеко от животноводческой стоянки полицейские нашли ещё две туши и три шкуры сайгаков, от которых подозреваемые пытались избавиться. Как выяснилось, 10 февраля мужчины заранее договорились о совместных действиях и, зная о запрете, отстреляли трёх краснокнижных животных. Мясо двух сайгаков они планировали разделить и употребить в пищу, причинив государству ущерб на сумму 180 тысяч рублей.
Позже установили, что 40-летняя сожительница одного из задержанных передала тушу третьего сайгака своему племяннику — тому самому водителю «Гранты», осуществив сбыт имущества, добытого преступным путём.
В отношении обоих охотников возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору, женщине грозит ответственность за приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём.
