Краснокнижные сайгаки стали жертвами браконьеров в Волгоградской области

Оперативники вышли на след организаторов незаконной охоты — двоих мужчин 42 и 45 лет. При осмотре места происшествия в степи недалеко от животноводческой стоянки полицейские нашли ещё две туши и три шкуры сайгаков, от которых подозреваемые пытались избавиться. Как выяснилось, 10 февраля мужчины заранее договорились о совместных действиях и, зная о запрете, отстреляли трёх краснокнижных животных. Мясо двух сайгаков они планировали разделить и употребить в пищу, причинив государству ущерб на сумму 180 тысяч рублей.