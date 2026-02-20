«Пять квартир в Минске, 25 автомобилей». КГК Беларуси раскрыл шокирующие подробности дела директора благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям

Комитет государственного контроля озвучил новые подробности дела директора благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям. Об этом сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».
В январе 2026 года Следственный комитет заявил, что в Беларуси директор фонда помощи тяжелобольным детям украл 830 тысяч рублей. Еще в 2024-м 28-летний минчанин зарегистрировал благотворительный фонд под названием «Помощь тяжелобольным детям». Являясь его директором, он полностью контролировал деятельность организации.
Заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Юрий Кардымон отметил, что в момент проведенных проверочных мероприятий удалось установить:
— На октябрь 2025 года из более 1,5 миллиона рублей, поступивших на счет фонда, на благотворительные цели было израсходовано лишь около 55 тысяч рублей.
В эфире телеканала также привели телефонные разговоры директора фонда с другом, в которых он озвучивал схемы вывода денег.
— Я вообще сейчас думаю переоформить машины, оставшиеся девять… Ну, такую же схему сделать, ну ты понял, и фирму на бомжа оформить, да и все. На дропа чисто, чтобы максимально себя обезопасить, — говорил фигурант.
Оперативный сотрудник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области сообщил, что фигурант, опасаясь, что им могут заинтересоваться правоохранительные органы, все приобретенное имущество (движимое и недвижимое) он регистрировал на третьих лиц:
— Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлено принадлежащее ему пять квартир в городе Минске и 25 автомобилей, оформленные на подставных лиц. На все это имущество наложен арест.
Ранее мы писали, что 19 человек судят по делу о взятках на «Бабушкиной крынке» с ущербом более 4 млн рублей.
Тем временем милиция назвала три простых действия для защиты денег пенсионеров от мошенников.