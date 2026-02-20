Ричмонд
Появилось фото затонувшего УАЗа возле мыса Хобой

Восемь человек погибли, в том числе водитель транспортного средства.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следственный комитет Иркутской области опубликовал фото с места происшествия на озере Байкал. Напомним, 20 февраля в 15:30 возле мыса Хобой автомобиль УАЗ с группой иностранных туристов в составе восьми человек и водителем провалился под лед.

— Водитель «буханки» выехал с базы отдыха в поселке Хужир Ольхонского района на экскурсию в сторону мыса Хобой по льду озера Байкал, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Во время движения автомобиль провалился под лед, восемь человек погибли, в том числе водитель транспортного средства. Одному туристу удалось спастись. Сейчас установлены личности пяти человек, известно, что водителем был 44-летний местный житель. Выживший пострадавший находится на базе отдыха.