Появилось фото затонувшего УАЗа возле мыса Хобой

Во время движения автомобиль провалился под лед, восемь человек погибли, в том числе водитель транспортного средства. Одному туристу удалось спастись. Сейчас установлены личности пяти человек, известно, что водителем был 44-летний местный житель. Выживший пострадавший находится на базе отдыха.