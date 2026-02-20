СК установил личности пяти погибших на Байкале

ИРКУТСК, 20 фев — РИА Новости. Следователи установили личности пяти погибших при крушении машины с китайскими туристами на Байкале, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Иркутской области.
«Водитель — 44-летний местный житель и четыре туриста, в том числе один выживший», —сказал собеседник агентства.
Как уточнил глава региона Игорь Кобзев, среди погибших — супружеская пара из КНР, их 14-летний ребенок и еще одна родственница.
Инцидент произошел у мыса Хобой. Автомобиль марки «УАЗ», в котором находились девять человек, ушел под воду. По данным МЧС, во время движения внедорожник попал в ледовый разлом шириной три метра и глубиной 18.
На месте работают две единицы техники и пять специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей.
Генконсульство КНР в Иркутске оповестили о произошедшем.