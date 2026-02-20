Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть ребенок

Власти региона находятся во взаимодействии с МИД и генеральным консульством КНР в Иркутске. «И еще раз хочу напомнить о том, что выход на лед Байкала сейчас не просто запрещен. Это смертельная опасность. Призываю туристов пользоваться услугами только официальных туроператоров. Кроме того, профильным ведомствам поручил провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах», — добавил Кобзев.