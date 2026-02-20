Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть ребенок

«На данный момент установлены личности 5 человек. Водитель — 44-летний местный житель и 4 туриста (1 выживший). Это семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и еще одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы», — сообщил Кобзев.
По словам Кобзева, провалившийся УАЗ с людьми на месте трагедии обнаружен, тела погибших удалось увидеть с помощью подводной камеры. «Спасатели продолжают работать в точке провала. Планируется работа водолазной группы. Известно, что ширина ледового разлома, в который попал автомобиль — 3 метра. Глубина в этом месте — 18 метров. Обстоятельства произошедшего устанавливают следственные и правоохранительные органы», — пояснил губернатор.
Координировать работу в рамках межведомственного взаимодействия со стороны правительства региона поручено заместителю председателя правительства Александру Анчугину и руководителю агентства по туризму Евгении Николаевой. О ситуации проинформировали федеральный Минэк, сообщил Кобзев.
Власти региона находятся во взаимодействии с МИД и генеральным консульством КНР в Иркутске. «И еще раз хочу напомнить о том, что выход на лед Байкала сейчас не просто запрещен. Это смертельная опасность. Призываю туристов пользоваться услугами только официальных туроператоров. Кроме того, профильным ведомствам поручил провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах», — добавил Кобзев.
