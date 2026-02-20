Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть ребенок

ИРКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Среди погибших в результате падения машины под лед Байкала туристов из Китая есть 14-летний ребенок. Об этом сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Источник: МЧС РФ

«На данный момент установлены личности 5 человек. Водитель — 44-летний местный житель и 4 туриста (1 выживший). Это семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и еще одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы», — сообщил Кобзев.

По словам Кобзева, провалившийся УАЗ с людьми на месте трагедии обнаружен, тела погибших удалось увидеть с помощью подводной камеры. «Спасатели продолжают работать в точке провала. Планируется работа водолазной группы. Известно, что ширина ледового разлома, в который попал автомобиль — 3 метра. Глубина в этом месте — 18 метров. Обстоятельства произошедшего устанавливают следственные и правоохранительные органы», — пояснил губернатор.

Координировать работу в рамках межведомственного взаимодействия со стороны правительства региона поручено заместителю председателя правительства Александру Анчугину и руководителю агентства по туризму Евгении Николаевой. О ситуации проинформировали федеральный Минэк, сообщил Кобзев.

Власти региона находятся во взаимодействии с МИД и генеральным консульством КНР в Иркутске. «И еще раз хочу напомнить о том, что выход на лед Байкала сейчас не просто запрещен. Это смертельная опасность. Призываю туристов пользоваться услугами только официальных туроператоров. Кроме того, профильным ведомствам поручил провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах», — добавил Кобзев.

Власти Иркутской области взаимодействуют с МИД и генеральным консульством КНР в Иркутске по ситуации с погибшими на Байкале туристами, сообщил губернатор.