Принуждал к попрошайничеству и присваивал себе весь заработок: В Польше гражданин Молдовы пять лет удерживал россиянина в рабстве

Следствие установило, что преступная схема охватывала целую сеть польских городов, включая Элк, Кентшин, Голдап, Олецко, Решель, Бартошице, Мронгово, Венгожево и Радом. Организатор постоянно перевозил пострадавшего между населенными пунктами, выставлял его у крупных торговых центров и контролировал процесс сбора милостыни, превратив беспомощность мужчины в постоянный источник дохода. В ходе задержания в Варшаве у гражданина Молдовы изъяли мобильные телефоны и несколько тысяч злотых наличными.