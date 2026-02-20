Принуждал к попрошайничеству и присваивал себе весь заработок: В Польше гражданин Молдовы пять лет удерживал россиянина в рабстве

51-летний молдаванин в течение пяти лет удерживал гражданина России в рабстве, принуждая его к попрошайничеству на улицах польских городов и присваивая весь его заработок. Об этом сообщили в Варминьско-Мазурском отделе Пограничной службы Польши.
Следствие установило, что преступная схема охватывала целую сеть польских городов, включая Элк, Кентшин, Голдап, Олецко, Решель, Бартошице, Мронгово, Венгожево и Радом. Организатор постоянно перевозил пострадавшего между населенными пунктами, выставлял его у крупных торговых центров и контролировал процесс сбора милостыни, превратив беспомощность мужчины в постоянный источник дохода. В ходе задержания в Варшаве у гражданина Молдовы изъяли мобильные телефоны и несколько тысяч злотых наличными.
«В течение пяти лет задержанный организовывал пребывание россиянина в различных общественных местах, особенно возле крупных магазинов, где контролировал его попрошайничество и забирал все полученные деньги. Жертва была лишена возможности самостоятельно принимать решения о своей жизни», — пояснили в Пограничной службе Польши.
Каким образом пострадавший оказался в Польше и как попал в зависимость от злоумышленника, правоохранительные органы в интересах следствия пока не раскрывают.
Прокуратура Гданьск-Шрудмесьце официально предъявила 51-летнему молдаванину обвинения в торговле людьми. На основании собранных материалов суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу сроком на один месяц. В случае доказательства вины мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
