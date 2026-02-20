Ричмонд
Подростки выстрелили ракетницей в голову мужчине после ссоры в ТЦ

В Екатеринбурге подростки выстрелили ракетницей в голову 41-летнему мужчине после ссоры в ТЦ. Об этом пишет Е1.

Инцидент произошел в фудкорте. Евгений сделал компании замечание, после чего они ушли «разбираться» на улицу.

По версии следствия, в сквере на Шаумяна подростки распылили в лицо мужчине перцовый баллончик, а затем один из них выстрелил ему в голову из ракетницы. Пострадавший получил серьезные травмы.

Защита настаивает, что зачинщиками были взрослые. Адвокат одного из фигурантов заявил, что именно Евгений и его знакомый вызвали подростков на разговор, причем один из них достал нож и угрожал. Только после этого, по словам защиты, ребята применили газ и ракетницу в целях самообороны.

18-летнего парня и троих несовершеннолетних отправили под домашний арест до 18 апреля, хотя следователи настаивали на СИЗО. В случае нарушений меру могут ужесточить.

Ранее в Москве мужчину оштрафовали за намаз в здании суда.

