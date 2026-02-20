Подростки выстрелили ракетницей в голову мужчине после ссоры в ТЦ

Защита настаивает, что зачинщиками были взрослые. Адвокат одного из фигурантов заявил, что именно Евгений и его знакомый вызвали подростков на разговор, причем один из них достал нож и угрожал. Только после этого, по словам защиты, ребята применили газ и ракетницу в целях самообороны.