Окровавленного и едва живого пса нашли в мешке на помойке в Башкирии

По словам свидетельницы, собака еле живая, с трудом дышит, весь её бок в крови. Питомцу поставили миску с едой, но она не может даже жевать. Женщина боится, что собака может в любую минуту умереть. По её мнению, кто-то специально издевался над животным.
Ранее в Таганрогском заливе спасатели вытащили собаку, которая дрейфовала на отколовшейся льдине. Как животное оказалось в ловушке, неизвестно. Спасатели аккуратно подобрались к собаке и смогли её поймать.
