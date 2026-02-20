Появились кадры разлома на Байкале, в котором утонул УАЗ с туристами из КНР

Прокуратура Иркутской области показала кадры разлома на озере Байкал, в котором в пятницу утонул УАЗ с группой туристов из Китая. Фотографии опубликованы в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.
Автомобиль с туристами затонул в районе мыса Хобой на севере острова Ольхон. Машина во время движения попала в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в этом месте достигает 18 метров. В автомобиле было 7 туристов и водитель. Выбраться удалось только одному иностранцу.
Известно, что все погибшие китайцы, были из одной семьи.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что среди погибших супружеская пара, их 14-летний ребенок и родственница. К подъему тел погибших привлекут водолазов.
Региональный СК завел уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.