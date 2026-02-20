Губернатор Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Энергодаре актом варварства

«Удар по территории городской школы — это акт откровенного варварства. Для них действительно нет ничего святого: они бьют по жилым кварталам, по больницам и учебным заведениям, в том числе вблизи ядерного объекта», — отметил Балицкий.
Напомним, украинский беспилотник атаковал школу № 4 в Энергодаре, где в тот момент находились около 700 человек — 600 учеников и 100 сотрудников. Дрон врезался в дерево на территории учебного заведения, взрывной волной выбило стёкла и повредило фасад. Жертв удалось избежать — всех детей и персонал оперативно эвакуировали.
