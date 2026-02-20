Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели туристов из Китая на Байкале

Напомним, на Байкале автомобиль УАЗ с туристами из Китая провалился под воду. В результате трагедии погибли восемь человек, сред них есть несовершеннолетний. Выжить удалось только одному пассажиру. Возбуждено уголовное дело. Как утверждается, стоимость поездки для группы составляла около 60 тысяч рублей. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что путешественники заказали экскурсию по льду озера в обход турфирмирм, напрямую связавшись с одним из местных жителей.