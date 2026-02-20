Тренер в Казани избивал ребенка доской для плавания и топил его в бассейне

Сотрудник детского сада в Казани удерживал пятилетнего ребенка под водой в бассейне и избивал его доской для плавания. Мужчина объяснил свои действия тем, что пытался спасти мальчика.
Отец ребенка отметил, что тренер изначально отрицал свою вину. Мужчина утверждал, что либо спасал мальчика, который падал во время занятия, либо отрабатывал с ним тренировку по погружению.
Но родитель обратил внимание, что на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как тренер проигнорировал другого ребенка, захлебнувшегося водой, но при этом применял силу и грубо обращался с его сыном.
После обращения родителей в прокуратуру тренер принес извинения семье. Отец мальчика добавил, что хотя мужчину и уволили из детского сада, он продолжает работать с детьми в других образовательных учреждениях.
— У ребенка, по словам родителей, теперь нарушился сон, появился страх перед взрослыми мужчинами. Они вынуждены водить сына к психологам, — передает Telegram-канал RT.
