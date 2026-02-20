Тренер в Казани избивал ребенка доской для плавания и топил его в бассейне

Учитель и ученик подрались в одной из школ в Бурятии. Дети завели педагога в раздевалку и стали его душить. Мужчина начал отбиваться, в итоге один из ребят сломал кисть. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого скандала.