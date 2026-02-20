В Химках при тушении пожара спасли 10 породистых кошек

В госучреждении отметили, что сформировав звено газодымозащитников, спасатели оперативно провели разведку, вынесли из горящей пристройки 10 кошек и ликвидировали пожар. Огнеборцы не дали пламени перекинуться на все здание. Также в Telegram-канале ведомства добавили, что пострадавших в ходе инцидента нет.