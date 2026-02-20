В Химках при тушении пожара спасли 10 породистых кошек

Огнеборцы при тушении пожара в Химках спасли 10 породистых кошек. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в ГКУ «Мособлпожспас».
— Сегодня в микрорайоне Сходня округа Химки произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил пристройку, где хозяйка усадьбы содержала питомцев редких пород — каракалов и бенгальских кошек, — говорится в сообщении.
В госучреждении отметили, что сформировав звено газодымозащитников, спасатели оперативно провели разведку, вынесли из горящей пристройки 10 кошек и ликвидировали пожар. Огнеборцы не дали пламени перекинуться на все здание. Также в Telegram-канале ведомства добавили, что пострадавших в ходе инцидента нет.
10 февраля появились кадры спасения кота и пенсионерки во время пожара в многоквартирном жилом доме, расположенном на Пресненском Валу в центре Москвы.
Ранее в городе Сковородино Амурской области начальник изолятора временного содержания ОМВД России «Сковородинский» старший лейтенант полиции Сергей Марков спас из горящей квартиры находившуюся без сознания пенсионерку, а также ее собаку и кота.