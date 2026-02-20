Ричмонд
Суд арестовал главу департамента по делам казачества Кубани на два месяца

Кубанский чиновник задержан по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом в 15 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин арестован на два месяца. Об этом сообщили в Тelegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

«Суд избрал меру пресечения в отношении руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края. Срок меры — два месяца, до 19 апреля 2026 года», — передает пресс-служба.

По ее данным, чиновник дал указание своему заместителю и и. о. руководителя Кубанского казачьего кадетского корпуса заключить контракты с ООО «Медиагруппа Кубань 24» и ООО «Газетно-информационный комплекс “Кубанские Новости” на оказание услуг, “в которых Корпус заведомо не нуждался”. А именно — на создание многосерийного фильма и “литературного произведения”. В итоге из бюджета было израсходовано около 15 млн рублей.

Прежде сотрудники УФСБ Российской Федерации по Краснодарскому краю задержали Тарарыкина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.