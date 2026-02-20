Суд арестовал главу департамента по делам казачества Кубани на два месяца

По ее данным, чиновник дал указание своему заместителю и и. о. руководителя Кубанского казачьего кадетского корпуса заключить контракты с ООО «Медиагруппа Кубань 24» и ООО «Газетно-информационный комплекс “Кубанские Новости” на оказание услуг, “в которых Корпус заведомо не нуждался”. А именно — на создание многосерийного фильма и “литературного произведения”. В итоге из бюджета было израсходовано около 15 млн рублей.